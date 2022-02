Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unverschämt

Apolda (ots)

Unbekannte Täter bohrten in der Alexanderstraße in Apolda, in einem nicht genau bekannten Tatzeitraum vor dem 22.01.2022, ein Zylinderschloss zu einem Kellerraum auf und betraten diesen. Sie lagerten dort Baugeräte und Baumaterialien ab. Am Schloss des Kellerraumes entstand ein Sachschaden in Höhe von 40,00 Euro.

