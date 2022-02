Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Apolda (ots)

Eine VW-Fahrerin parkte ihr Fahrzeug am 17.02.2022, gegen 17:00 Uhr in der Straußstraße in Apolda ordnungsgemäß ab. Als sie am 18.02.2022, gegen 08:00 Uhr wieder zu ihrem Pkw kam, stellte sie fest, dass von drei Reifen die Luft fehlte. Im Nachgang wurde in der Werkstatt der Geschädigten festgestellt, dass sogar alle vier Reifen ein kleines Löchlein hatten, durch welches die Luft entweichen konnte. Die nunmehr als solche eingestufte Sachbeschädigung zog einen Schaden von ca. 350 Euro nach sich. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 03644/541-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell