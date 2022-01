Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Spiegelunfall auf der Kreuzung

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagmorgen in der Ortslage Trotz. Ein 54-jähriger Fahrer eines Fords befuhr die Landstraße aus Richtung Camburg in Richtung Hermsdorf. Bei der Überquerung der Kreuzung in der Ortslage Trotz geriet der Ford auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit seinem Außenspiegel mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Lkw VW. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

