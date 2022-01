Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen zur Sachbeschädigung gesucht

Jena (ots)

Nicht nur eine beschmierte Hauswand, sondern auch entglaste Scheiben musste ein Ladeninhaber in der Krautgasse in Jena am Dienstagmorgen feststellen. Unbekannte haben im Laufe der vorangegangenen Nacht ein Tattoo-Studio massiv beschädigt. Mit Farbe sprühten der oder die Täter verschiedene ehrenrührige Schriftzüge auf die Schaufensterscheiben und die Hausfassade. Doch damit nicht genug. Weiterhin zerstörten die Unbekannten drei Scheiben des Geschäftes und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen zu dem Vorfall.

Hat jemand in der Nacht von Montag auf Dienstag im Bereich Krautgasse/Bachstraße in Jena Wahrnehmungen machen können, die bei den Ermittlungen behilflich sein könnten? Konnten verdächtige Personen gesehen oder akustische Wahrnehmungen in diesem Bereich getroffen werden?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Jena unter 03641- 812464 oder per Mail an: K4.KPI.Jena@polizei.thueringen.de

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell