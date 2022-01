Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kleidung entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In der Nacht zu Montag entwendeten Unbekannte von einem Balkon in der Richard-Denner-Straße in Kahla diverse Kleidungsstücke. Montagmittag informierte darüber eine 70-jährige Zeugin. Die frisch gewaschene Kleidung hing zum Trocken auf dem Balkon auf einem Wäscheständer. Das Beutegut hat einen Wert von ca. 300,- Euro. Eine Anzeige wegen Diebstahls wurde aufgenommen.

