Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Sünninghausen. Unbekannter Autofahrer nach Zusammenstoß mit Kind gesucht

Warendorf (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto, ist am Donnerstagmittag (02.09.2021, 13.16 Uhr) ein Kind leicht verletzt worden. Ein 11-jähriges Mädchen aus Sünnighausen war mit Freunden an der Ecke Beckumer Straße/Oelder Straße unterwegs. Als sie hier die Fahrbahn überqueren wollte, wurde sie von einem vorbeifahrenden Pkw angefahren und leicht verletzt. Der Autofahrer stieg aus und erkundigte sich nach dem Zustand des Kindes, außerdem wollte er Namen und Personalien hinterlassen. Auch nach mehrmaligem Nachfragen verneinten die Kinder dieses immer wieder. Der Unbekannte stieg schließlich in sein Auto und fuhr weiter. Wer ist der gesuchte Autofahrer oder kann Angaben zu ihm oder dem Auto machen? Hinweise bitte an die Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell