Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Einbruch in Bürocontainer

Warendorf (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Donnerstagmorgen (02.09.2021) in einen Bürocontainer in Beelen eingebrochen.

Der Täter hat sich zwischen 05.10 Uhr und 05.20 Uhr Zugang zu dem Container an der Straße Tich verschafft. Hier stahl er unter anderem eine Geldkassette. Anschließend flüchtete er.

Hinweise zu dem Täter und dem Einbruch bitte an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

