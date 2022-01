Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Abstand falsch abgeschätzt

Jena (ots)

Ein 60-jähriger LKW-Fahrer befuhr am Mittwochmittag Stadtrodaer Straße in Jena Richtung Stadtzentrum. Ein 37-Jähriger wollte sich mit seinem Opel aus Richtung Karl-Marx-Allee auf die Stadtrodaer Straße einfädeln. Hierbei übersah er den herannahenden LKW, bzw. verschätzte sich im Abstand und kollidierte seitlich mit dem Laster. Durch den Zusammenstoß wurde der Opel so sehr beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und ein Schaden von schätzungsweise 10.000 Euro entstand. Dieser musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Auch an dem LKW entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro, blieb aber fahrtüchtig. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

