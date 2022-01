Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fußgängerin verletzt

Apolda (ots)

Eine 39jährige Frau überquerte am 19.01.2022, gegen 15:00 Uhr den Fußgängerüberweg am Kantplatz in Apolda. Zur gleichen Zeit befuhr eine 28jährige Frau im Pkw VW den Heidenberg aus Richtung Dr.-Theodor-Neubauer Straße. Dabei übersah sie durch die tief stehende Sonne die Fußgängerin und stieß mit ihr zusammen. Diese wurde hierbei verletzt und im Anschluss ins Robert-Koch-Krankenhaus für weitere Untersuchungen gebracht. Am Pkw entstand augenscheinlich wohl kein Schaden.

