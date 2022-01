Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen zu schwerem Unfall gesucht

Apolda (ots)

Bereits am 18.01.2022, gegen 05:30 Uhr kam es in Apolda, an der Einmündung Niederroßlaer Straße/An der Goethebrücke zu einem Unfall mit 3 Verletzten. Ein 26jähriger Mann im Pkw Audi befuhr die Niederroßlaer Straße stadteinwärts, mit der Absicht an besagter Einmündung nach links abzubiegen. Eine 55jährige Mercedesfahrerin befuhr die Niederroßlaer Straße in umgekehrter Richtung, um hier nach rechts in Richtung B 87 weiterzufahren. Beim Abbiegevorgang kam der junge Mann aufgrund regennasser Fahrbahn und überhöhter Geschwindigkeit ins Schlingern und stieß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug der Geschädigten zusammen. Alle 3 Insassen wurden bei dem Unfall verletzt. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Da es noch Unklarheiten bei der Aufklärung des Sachverhaltes gibt, werden nunmehr Zeugen gesucht, die den Unfall trotz der frühen Stunde wohlmöglich beobachtet haben und nunmehr sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Apolda unter 03644/541-0 zu melden.

