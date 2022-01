Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bank beschädigt

Weimar (ots)

In Weimar Schöndorf haben Unbekannte eine Bank beschädigt. Es wurde versucht die Parkbank nahe des Friedhofes in Brand zu setzen. Dies gelang dem oder den Tätern teilweise. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Sachbeschädigung fand vermutlich zwischen Freitag vergangene Woche und gestern statt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell