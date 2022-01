Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nicht angemeldete Kundgebung mit Aufzug in Jena

Jena (ots)

Am 19. Januar 2022 in der Zeit von 17:55 Uhr bis 19:00 Uhr versammelten sich etwa 30 Personen zum Protest gegen die aktuellen Corona- Maßnahmen auf dem Markt in Jena. Die Versammlung war nicht behördlich angezeigt worden. Ein Versammlungsleiter konnte vor Ort nicht festgestellt werden. Im weiteren Verlauf formierten sich die Teilnehmer zu einem Aufzug und zogen durch die Innenstadt. Auf dem Holzmarkt löste sich langsam der Aufzug auf. Es wurde von einer fünfköpfigen Personengruppe die Personalien festgestellt, welche Teilnehmer des Aufzuges waren. Während des Aufzuges und auf dem Holzmarkt trugen diese Personen keine Mund-Nasen-Bedeckung und unterschritten den Mindestabstand. Gegen diese Personen wurden Platzverweise erteilt und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

