Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Hundebiss gesucht

Jena (ots)

Am Montag, den 17. Januar 2022kam es in der Marie-Juchacz-Straße zu einer Körperverletzung. Gegen 07:35 Uhr sich eine 12-jährige Schülerin der dortigen Ganztagsschule gerade auf dem Schulweg. Kurz vor dem Schulgebäude befand sich zu der Zeit eine unbekannte Frau mit ihrem angeleinten Hund. Jedoch war die Leine des Hundes nicht kurz gehalten, sodass der Hund, vermutlich ein belgischer Schäferhund, das Mädchen ansprang und in der weiteren Folge in den linken Unterarm biss. Die 12-Jährige erlitt hierdurch eine blutende Wunde, welche medizinisch behandelt werden musste. Zum Zeitpunkt des Bisses unterhielt sich die Hundebesitzerin gerade mit anderen Personen. Eine Reaktion auf den Vorfall blieb Ihrerseits jedoch aus. Die Hundehalterin ist der Schülerin nicht bekannt.

Gibt es Zeugen zu dem Vorfall? Ist die beschriebene weibliche Personen bekannt und können Angaben zum Sachverhalt gemacht werden?

Hinweise bitte an die Polizei Jena unter Tel. 03641 - 810 oder per E-Mail an ed.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell