Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 256 sorgt für Verkehrsbeeinträchtigung

Bonefeld (ots)

Am Mittwochmorgen kam es aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 256 zwischen Kurtscheid und Straßenhaus zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Ein Fahrer im mittleren Erwachsenenalter befuhr die regennasse Bundesstraße in Richtung Straßenhaus. Ausgangs einer Rechtskurve kam er infolge einer nicht angepassten Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrer blieb unverletzt. An seinem PKW entstand Sachschaden im Bereich der Fahrzeugfront und der Fahrerseite. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet. Bei der Bergung des Fahrzeuges musste die vielbefahrene Bundesstraße für eine Dauer von ca. 15 Minuten vollgesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell