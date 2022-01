Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneut Radfahrer angefahren - Zeugen gesucht

Weimar (ots)

Am Mittwochabend, kurz nach 19:00 Uhr kam es auf der B7 zu einem schweren Unfall. Zwischen Weimar und Ulla kollidierte der Fahrer eines PickUp mit einem in gleiche Richtung fahrenden Radfahrer. Der 32-Jährige stieß mit der rechten Fahrzeugfront gegen das Hinterrad des Radfahrers. In der Folge wurde das Fahrrad mit dem 53-Jährigen an den Fahrbahnrand geschleudert. Der Radler erlitt hierdurch schwerste Verletzungen. Die B7 war über mehrere Stunden teilweise voll gesperrt. Ein Gutachter der Dekra wurde hinzugezogen. Wie es auf der geraden Strecke zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. In dem Zusammenhang, ist die Polizei Weimar auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zum Geschehen oder den Beteiligten machen können. (Hinweise bitte an die 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de)

