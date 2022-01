Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrskontrollen

Weimar (ots)

Im Verlauf des gestrigen Mittwochs wurden im Zuständigkeitsbereich der PI Weimar mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt: So wurden u.a. E-Scooter und deren Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Als Teilnehmer am Straßenverkehr müssen auch diese "Lenker" fahrtüchtig sein. Bei zwei der kontrollierten Scooter-Fahrer war dies aber nicht der Fall. Sowohl bei einem 25-Jährigen in der Carl-August-Allee als auch bei einem 38-jährigen Mann in der Steubenstraße verliefen durchgeführte Drogentest positiv. Die Untersuchung einer Blutprobe der beiden wird nun Gewissheit bringen. Ebenso verlief ein durchgeführter Drogenvortest bei einem 42-Jährigen in der Schwanseestraße positiv. Auch der Transporterfahrer musste sein Fahrzeug stehen lassen. Noch in der Schwanseestraße wurde kurz nach dem VW-Transporter ein Mercedes-Transporter in die Kontrollstelle gebeten. Bei dessen 43-jährigen Fahrer stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Abgeben muss seinen Führerschein vorübergehend vermutlich auch ein 17-jähriger Moped-Fahrer. Bei dessen Kontrolle in Daasdorf b.B. stellte sich heraus, dass der junge Mann vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hat. Bei Fahranfängern spielt auch die Menge keine Rolle. Hier gilt 0,0 Promille!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell