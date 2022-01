Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radlos

Jena (ots)

Ein entwendetes schwarzes Herrenbike und sechs Flaschen Bier hatte ein 35-Jähriger aus der Prüssingstraße in Jena zu beklagen. Im Zeitraum von Mitte Dezember 2021 bis zum Dienstagabend verschafften sich unbekannte Langfinger Zugang zum Mehrfamilienhaus und begaben sich hier in den Kellerbereich. Durch das Entfernen des Vorhängeschlosses gelangten die Unbekannten an ihr Beutegut und entkamen anschließend unerkannt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell