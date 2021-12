Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Räuberischer Diebstahl aus Tankstelle

Apolda (ots)

Am Samstag, den 25.12.2021 befand sich ein 44-jähriger Apoldaer um 15:10 Uhr im Tankcenter in der Erfurter Straße in Apolda. Dort packte er 6 Flaschen Sternburger Bier in seinen Rucksack und wollte die Ladenfläche ohne zu zahlen verlassen. Das bemerkte der 62-jährige Verkäufer, sprach ihn an und versuchte ihn am Gehen zu hindern. Dabei kam es zur Rangelei und der Dieb schlug mit dem Rucksack nach dem Verkäufer. Dadurch wurde dieser leicht verletzt. Gegen den 44-jährigen Mann wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

