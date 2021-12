Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bei Unfall leicht verletzt

Weimar (ots)

In der Nacht zum Samstag kurz vor Mitternacht fuhr eine 18-Jährige mit ihrem Pkw Kia aus Haindorf kommend in Richtung Buttelstedt. Beim Durchfahren einer Rechtskurve kam sie aufgrund von unangepasster Geschwindigkeit auf der winterglatten Straße nach links von der Fahrbahn ab. Sie fuhr zunächst auf die Bankette, stieß dann seitlich gegen einen Baum und überfuhr einen Leitpfosten. In der Folge kam der Pkw auf der Beifahrerseite im Straßengraben zum Liegen. Bei dem Unfall wurde sie leicht verletzt in ein Klinikum eingeliefert. Am PKW entstand Totalschaden.

