Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch im Restaurant

Weimar (ots)

Am Sonntagvormittag mussten Mitarbeiter eines Burger-Restaurants in der Weimarer Altstadt feststellen, dass in ihr Restaurant eingebrochen wurde. In der Nacht von Samstag zu Sonntag hebelten der oder die unbekannten Täter eine Zugangstür zur Lokalität auf, die aus einem angrenzenden Mehrfamilienhaus abzweigt. Mit einem ipad und Bargeld aus der Kasse im dreistelligen Bereich in den Taschen verließen der oder die Täter den Tatort in unbekannte Richtung. Derzeit gibt es keine Hinweise zu Tat oder Tätern.

