Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rauschgiftkriminalität (Apolda, Stadtgebiet - 17.12. bis 18.12.21)

Apolda (ots)

Mehrere Verstöße gegen das BtMG wurden über den Wochenendzeitraum registriert. Am Freitagabend gegen 23:00 Uhr wurde ein Mann, Mitte 20, in Apolda, Straße des Friedens mit einem Joint festgestellt. Am Samstag gegen 14:15 Uhr wurde ca. 1 g Marihuana beschlagnahmt, das ein Mann, Mitte 30, in Apolda, Utenbacher Straße bei sich hatte. Am Samstagabend gegen 20:40 Uhr stellten die Beamten einen Mann, Ende 30, in der Schulbergstraße, Apolda fest, der im Besitz einer geringen Menge an Cannabis war.

