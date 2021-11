Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trunkenheitsfahrt

Weimar (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit wurde am Samstagabend in der Karl-Liebknecht-Straße in Weimar ein VW Golf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auf der Rücksitzbank des Fahrzeuges konnten drei Kinder festgestellt werden, welche weder in einem erforderlichen Kindersitz saßen, noch angeschnallt waren. Bei dem Fahrzeugführer konnte zudem Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkolholtest ergab bei diesem einen Wert von 1,13 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt er wurde zur Blutentnahme im Krankenhaus gebeten. Sein Führerschein wurde sichergestellt und er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell