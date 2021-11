Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl aus Keller

Weimar (ots)

In der Zeit vom 20.11. - 27.11.2021 gelangten unbekannte Diebe in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Südweststadt von Weimar. Aus dem Keller wurden Porzellanfiguren im Wert von ca. 1600 Euro entwendet. Die Bewohner des Hauses machten es den Dieben aber auch einfach, da weder die Haustür noch die Kellertür verschlossen waren und zudem noch offen standen.

