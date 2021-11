Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Pressebericht für den Schutzbereich der Polizeiinspektion Apolda für den Zeitraum vom 26.11.2021 bis 28.11.2021

Kriminalitätslage

Zur einer bislang ungeklärten Sachbeschädigung ist es an einem Gebäude des Heimatvereins in Eckolstädt gekommen. Hier schlugen der oder die bislang unbekannten Täter insgesamt 4 Fenster des Gebäudes ein und beschädigten noch die Außenjalousie. An dem Gebäude im Bereich der Straße Am Sängerstein gelegen, entstand hierbei Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen 31.10.21 und 26.11.2021. Hinweise auf die Täter bitte an die Polizei Apolda.

Zu einem Einbruch in eine Gartenlaube in der Straße An der Schule in Apolda kam es im Tatzeitraum zwischen 06.11. bis 27.11.2021. Hier gelangten der oder die Täter über einen Hinterhof auf das Grundstück des Wohnhauses und machten sich anschließend an der Holztür einer auf dem Grundstück befindlichen Laube zu schaffen. Aus der Laube wurde anschließend ein Hochdruckreiniger im Wert von etwa 150 Euro entwendet. An der Holztür des Schuppens entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 50 Euro. Auch hier bitte Hinweise auf Tat oder Täterschaft an die Polizei Apolda.

Verkehrslage

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 27.11.2021 gegen 12:00 Uhr im Bereich der Dorfstraße der Ortslage Pfuhlsborn. Hier befuhr zu dieser Zeit der Fahrer eines Pkw Mercedes die Dorfstraße aus Richtung Ortsmitte kommend, als gleichzeitig die Fahrerin eines Pkw Skoda die Straße aus Richtung Obertrebra kommend befuhr und an einer Kreuzung nach links in Richtung Dorfmitte abbiegen wollte. Hier beachtete der Mercedes Fahrer die vorfahrtberechtigte Fahrerin des Skoda nicht, so dass diese ausweichen musste um eine Kollision zu verhindern. Dabei stieß die Fahrerin mit ihrem Skoda auf der gegenüberliegenden Seite gegen ein Stationszeichen und einen Stein. Zum Glück wurde niemand verletzt, es entstand lediglich Sachschaden am Pkw in Höhe von etwa 5000 Euro und das Stationszeichen wurde beschädigt.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am gleichen Tag gegen etwa 18:30 Uhr im Bereich der Utenbacher Straße in Apolda. Hier befuhr der 79 jährige Fahrer eines Pkw Dacia mit seinem Fahrzeug die Utenbacher Straße in Richtung Platz der Demokratie, als ihm ein Fahrzeug entgegenkam und er als Wartepflichtiger hinter einem parkenden Fahrzeug anhalten wollte. Beim Versuch zum Stehen zu kommen, verwechselte er eigenen Angaben nach Gaspedal mit dem Bremspedal, kam in der Folge von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hausfassade. Zudem prallte er gegen einen Blumenkübel und riss den Netzwerkanschluss des Gebäudes ab. Einige Meter nach dem Zusammenstoß kam der Fahrer mit seinem Pkw zum Stehen und blieb durch den Unfall zum Glück unverletzt. Durch den Unfall kam es zu einem Sachschaden an Gebäude und Blumenkübel in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro. Der geschätzte Schaden am Fahrzeug beläuft sich ebenfalls auf etwa 3000 Euro.

