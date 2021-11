Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am 08.11.2021 gegen 18:55 Uhr parkte der Fahrer eines VW Golf sein Fahrzeug in Buttelstedt, Grünsee. Offenbar wies die Handbremse einen technischen Defekt auf. Das Fahrzeug setzte sich auf der stark abschüssigen Straße selbstständig in Bewegung und stieß in der weiteren Folge gegen ein Wohnhaus. Sowohl der Pkw als auch die Fassade des Gebäudes wurden hierbei stark beschädigt. Am Golf entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro, der Schaden an der Hauswand wird mit 5.000 Euro beziffert.

