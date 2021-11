Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unachtsamkeit beim Rückwärtsfahren

Apolda (ots)

In der Dr.-Rudi-Moser-Straße in Apolda kam es am 08.11.2021, gegen 11:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 56jährige Cooper-Fahrerin und eine 38jährige Opel-Fahrerin befuhren in dieser Reihenfolge die genannte Straße. Als Gegenverkehr auftauchte, wich die Unfallverursacherin im Cooper nach rechts aus. Sie hatte jedoch den Eindruck, dass sie noch immer zu weit zur Fahrbahnmitte hin stand, so dass sie ihr Fahrzeug rückwärts rangierte, um noch weiter nach rechts zu gelangen. Hierbei übersah sie den bereits hinter ihr stehenden Opel und stieß gegen diesen. An beiden Pkw entstand leichter Sachschaden in Höhe von insgesamt 400 Euro. Verletzt wurde niemand.

