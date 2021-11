Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gegen Geländer gefahren

Apolda (ots)

Eine 57jährige Frau teilte am 01.11.2021, gegen 07:30 Uhr einen Unfall mit, an dem sie alleinbeteiligt war. Sie befuhr den Heidenberg in Apolda stadtauswärts. Auf Höhe Kantplatz kam sie nach dem dortigen Fußgängerüberweg nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Geländer. Hierbei wurde ihr Fahrzeug, ein Pkw Renault, erheblich beschädigt, so dass ein Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro entstand. Am Geländer wird der Sachschaden auf ca. 500 Euro geschätzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

