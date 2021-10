Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkohol getrunken und Vorfahrt missachtet

Jena (ots)

Ein 56-jähriger Slowake war am Mittwochabend mit seinem Skoda auf der Straße Am Rähmen in Richtung Am Eisenbahndamm in Jena unterwegs, als er auf diesen abbiegen wollte und hierbei völlig die Vorfahrt eines 46-jährigen Volvo-Fahrers missachtete und abbog. Glücklicherweise entstand nur Sachschaden an den beteiligten Autos, allerdings stellte sich heraus, dass der Skoda-Fahrer unter Einfluss von Alkohol stand, sodass vorerst sein Führerschein sichergestellt, eine Blutentnahme angeordnet und eine Anzeige gefertigt wurde.

