Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zu spät bemerkt

Jena (ots)

Zu einem Unfall mit einer leichtverletzten Person kam es am Mittwochmittag in der Wiesenstraße in Jena. Ein Opel und ein VW fuhren stadtauswärts, als das vordere Fahrzeug in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte und hierzu abbremsen musste. Der dahinterfahrende Fahrzeugführer bekam dies aber zu spät mit, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr folglich auf den Abbiegenden auf. Eine Person wurde leicht verletzt und zur Abklärung ins Klinikum gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

