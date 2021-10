Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Einbruch

Jena (ots)

Das Unbekannte scheinbar in ihre Wohnung eindringen wollten, stellte eine 41-Jährige am Mittwochnachmittag fest. Als die Frau nach Hause kam, konnte sie Beschädigungen an der Eingangstür erkennen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls, da die Täter zwar versuchten, mit einem unbekannten Hebelwerkzeug in die Wohnung zu gelangen, allerdings an der Eingangstür scheiterten und hier Sachschaden in Höhe von 100 Euro hinterließen.

