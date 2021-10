Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Heckscheibe beschädigt

Jena (ots)

Eine beschädigte Heckscheibe musste ein Renault-Fahrer am Dienstagnachmittag bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug feststellen. Der Pkw wurde gegen 10:00 Uhr unbeschädigt in der Ernst-Zielinski-Straße abgestellt. Als der Fahrzeugnutzer vier Stunden später zu seinem Wagen zurückkam, hatten Unbekannte in der Zwischenzeit die Scheibe mit einem unbekannten Tatmittel an allen Ecken beschädigt. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen, Hinweise zu möglichen Tätern liegen aktuell noch nicht vor.

