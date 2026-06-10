LPI-GTH: Einbruch in Baucontainer

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Ein unbekannter Mann entwendete gestern, gegen 14.50 Uhr, in der Karl- Marien-Straße die Handtasche einer Seniorin. Die Handtasche war in ihrem mitgeführten Rollator verstaut. Der Täter rannte im Anschluss auf einen Parkplatz eines Supermarktes, stieg in ein Fahrzeug und fuhr in unbekannte Richtung. Bisher ist bekannt, dass es sich bei dem genutzten Fahrzeug vermutlich um einen Pkw mit dem ...

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