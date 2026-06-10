LPI-GTH: Einbruch in Baucontainer
Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)
Unbekannte Personen öffneten gewaltsam die Tür eines Baucontainers in der Nordstraße. Ob es zur Entwendung von Gegenständen kam, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Anfang Mai bis zum 10.06.2026, 09.15 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer: 0143918/2026) entgegen. (jh)
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