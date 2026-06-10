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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Baucontainer

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Unbekannte Personen öffneten gewaltsam die Tür eines Baucontainers in der Nordstraße. Ob es zur Entwendung von Gegenständen kam, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Anfang Mai bis zum 10.06.2026, 09.15 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer: 0143918/2026) entgegen. (jh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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