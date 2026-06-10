LPI-GTH: Einbruch in leerstehendes Gebäude
Gotha (Landkreis Gotha) (ots)
Im Zeitraum vom 07.05.2026, 10.00 Uhr bis 10.06.2026, 09.00 Uhr, sind eine oder mehrere unbekannte Personen in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Straße "Am Tivoli" eingebrochen. Nachdem sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zum Haus verschafften, wurden diverse Stromkabel entwendet. Die Höhe des entstandenen Beuteschadens ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer: 0143935/2026) entgegen. (jh)
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Thüringer Polizei
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http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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