LPI-GTH: Berauscht und unversichert
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Ein 22-jähriger Fahrer eines E-Scooters wurde gestern Nachmittag in der Georgenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten fest, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz bestand. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamin. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und entsprechende Verfahren eingeleitet. (jh)
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