LPI-GTH: Berauscht und unversichert

Eisenach (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Abend am Nordplatz. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 23-jähriger Fahrer eines Mercedes in Richtung "An der Tongrube" als plötzlich ein 11-jähriger Fahrradfahrer die Fahrbahn querte. Der Mercedes-Fahrer führte eine Gefahrenbremsung durch, sodass das Fahrzeug zum Stillstand kam. Der Junge kollidierte fortfolgend mit dem stehenden Pkw. An diesem entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 6.000 Euro. Der ...

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