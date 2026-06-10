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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht und unversichert

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Ein 22-jähriger Fahrer eines E-Scooters wurde gestern Nachmittag in der Georgenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten fest, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz bestand. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamin. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und entsprechende Verfahren eingeleitet. (jh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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