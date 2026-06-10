LPI-GTH: Unfallflucht auf Parkplatz
Gotha (Landkreis Gotha) (ots)
Eine 40-jährige Fahrzeugführerin parkte ihren grauen VW gestern, gegen 17.00 Uhr auf einem Firmenparkplatz in der Harjesstraße. Als sie gegen 17.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie daran eine Beschädigung. Eine unbekannte Person streifte offenbar das Fahrzeug, verursachte Sachschaden und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen zum Verkehrsunfall werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter 03621-781124 und der Bezugsnummer 0143271/2026 zu melden. (jh)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
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