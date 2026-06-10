PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht auf Parkplatz

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

Eine 40-jährige Fahrzeugführerin parkte ihren grauen VW gestern, gegen 17.00 Uhr auf einem Firmenparkplatz in der Harjesstraße. Als sie gegen 17.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie daran eine Beschädigung. Eine unbekannte Person streifte offenbar das Fahrzeug, verursachte Sachschaden und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen zum Verkehrsunfall werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter 03621-781124 und der Bezugsnummer 0143271/2026 zu melden. (jh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 10.06.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Kollision

    Eisenach (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Abend am Nordplatz. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 23-jähriger Fahrer eines Mercedes in Richtung "An der Tongrube" als plötzlich ein 11-jähriger Fahrradfahrer die Fahrbahn querte. Der Mercedes-Fahrer führte eine Gefahrenbremsung durch, sodass das Fahrzeug zum Stillstand kam. Der Junge kollidierte fortfolgend mit dem stehenden Pkw. An diesem entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 6.000 Euro. Der ...

    mehr
  • 10.06.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

    Gotha (ots) - Gestern Nachmittag führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen auf der L1027 zwischen Gotha und Leina durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 100 km/h. 1813 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 65 davon zu schnell. Ein Fahrzeugführer durchfuhr den Bereich mit 145 km/h. Die Geschwindigkeitsüberschreitungen werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale ...

    mehr
  • 10.06.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Sachbeschädigung

    Eisenach (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen begaben sich in eine öffentliche Toilette in der Wartburgallee im Bereich "Kartausgarten". Dort beschädigten der oder die Täter unter anderem die elektronische Türöffnung. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Die Tat wurde gestern, gegen 14.20 Uhr polizeilich bekannt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0143193/2026) entgegen. (jd) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren