Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Eisenach (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Abend am Nordplatz. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 23-jähriger Fahrer eines Mercedes in Richtung "An der Tongrube" als plötzlich ein 11-jähriger Fahrradfahrer die Fahrbahn querte. Der Mercedes-Fahrer führte eine Gefahrenbremsung durch, sodass das Fahrzeug zum Stillstand kam. Der Junge kollidierte fortfolgend mit dem stehenden Pkw. An diesem entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 6.000 Euro. Der 11-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Offenbar trug er zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles keinen Schutzhelm. Fahrradhelme können bei Verkehrsunfällen vor schweren oder gar tödlichen Verletzungen schützen. Die Polizei empfiehlt, insbesondere Kinder, zum Thema zu sensibilisieren. Informationen finden Sie im Internet unter https://polizeifuerdich.de/deine-themen/verkehr/fahrradfahrer/. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell