Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: 28-Jähriger missachtet Anhaltesignal und kollidiert mit Baum

Pasewalk (ots)

Am gestrigen Abend kam es gegen 23:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Pasewalker Haußmannstraße.

Beamte des Polizeihauptreviers Pasewalk befuhren die Marktstraße in Pasewalk und stellten dabei einen Pkw Hyundai fest, welcher ohne Licht in der Dunkelheit fuhr. Folgend wollten die Beamten den Fahrer einer Kontrolle unterziehen und schalteten daraufhin das Anhaltesignal des Streifenwagens ein. Schlagartig sei der Hyundai-Fahrer schneller geworden und sei rücksichtslos und schlingernd vor den Beamten geflohen. Der 28-jährige deutsche Fahrer des Hyundai befuhr in weiterer Folge zunächst die Mühlenstraße mit überhöhter Geschwindigkeit und bog anschließend nach rechts in die Haußmannstraße ein. Hierbei habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kam in weiterer Folge von der Fahrbahn ab. Nach bisherigen Erkenntnissen sei der 28-Jährige aufgrund zu starkem Gegenlenkens zunächst wieder auf die Fahrbahn gekommen, von wo aus er erneut abkam und mit einem Straßenbaum am rechten Fahrbahnrand kollidierte. Der Fahrzeugführer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der Hyundai erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden.

Da der Fahrer des Hyundai den Anschein erweckte alkoholisiert zu sein oder unter dem Einfluss berauschender Mittel zu stehen, wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Zudem wurde im Fahrzeug ein Buschmesser aufgefunden. Das Mitführen dieses stellt ohne triftigen Grund einen Verstoß gegen das Waffengesetz dar.

Obendrein stellte sich heraus, dass der 28-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Somit erwarten ihn nun unter anderem Verfahren wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Verkehr, der Verkehrsgefährdung sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell