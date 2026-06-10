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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Handtaschendiebstahl

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein unbekannter Mann entwendete gestern, gegen 14.50 Uhr, in der 
Karl- Marien-Straße die Handtasche einer Seniorin. Die Handtasche war
in ihrem mitgeführten Rollator verstaut. Der Täter rannte im 
Anschluss auf einen Parkplatz eines Supermarktes, stieg in ein 
Fahrzeug und fuhr in unbekannte Richtung.

Bisher ist bekannt, dass es sich bei dem genutzten Fahrzeug 
vermutlich um einen Pkw mit dem Kennzeichenfragment "IK" handelte. 

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- männlich
- dunkle Hautfarbe
- trug dunkle Oberbekleidung (Steppweste) und eine dunkle Hose
     
Haben Sie gestern die beschriebene Tathandlung in der 
Karl-Marien-Straße wahrgenommen oder den flüchtenden Mann gesehen? 
Sollten Sie außerdem Hinweise zum genutzten Fahrzeug geben können, 
kontaktieren Sie bitte die Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 
03677-601124 (Bezugsnummer: 0143178/2026). (jh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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