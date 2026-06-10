Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Handtaschendiebstahl

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein unbekannter Mann entwendete gestern, gegen 14.50 Uhr, in der Karl- Marien-Straße die Handtasche einer Seniorin. Die Handtasche war in ihrem mitgeführten Rollator verstaut. Der Täter rannte im Anschluss auf einen Parkplatz eines Supermarktes, stieg in ein Fahrzeug und fuhr in unbekannte Richtung. Bisher ist bekannt, dass es sich bei dem genutzten Fahrzeug vermutlich um einen Pkw mit dem Kennzeichenfragment "IK" handelte. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: - männlich - dunkle Hautfarbe - trug dunkle Oberbekleidung (Steppweste) und eine dunkle Hose Haben Sie gestern die beschriebene Tathandlung in der Karl-Marien-Straße wahrgenommen oder den flüchtenden Mann gesehen? Sollten Sie außerdem Hinweise zum genutzten Fahrzeug geben können, kontaktieren Sie bitte die Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer: 0143178/2026). (jh)

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