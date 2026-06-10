LPI-GTH: Positiver Drogenvortest
Gotha (Landkreis Gotha) (ots)
Heute Vormittag kontrollierten Beamte der Polizei Gotha in der Rohrbachstraße einen E-Scooter-Fahrer. Im Rahmen der Kontrolle reagierte ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest bei dem 40-jährigen Fahrer positiv auf Cannabis. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. (jh)
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