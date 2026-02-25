Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach EC-Kartenbetrug

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein bislang unbekannte Täter entwendete am 07.06.2024 in einem Geschäftsraum einer Bank in der Erfurter Straße 500,00 Euro Bargeld und die EC-Karte eines 83-Jährigen. Im Zeitraum vom 08.06.2024 bis 10.06.2024 hob der Täter insgesamt 1.100 Euro vom Bankkonto des 83-Jährigen ab und nutzte dessen EC-Karte außerdem mehrfach für Einkäufe. Es entstand ein Vermögensschaden von circa 3.500 Euro.

Wer kann Angaben zur abgebildeten Person oder deren Aufenthalt machen? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0148826/2024 zu melden. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung des Fotomaterials liegen vor. (ak)

