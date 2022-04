Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis, unter Drogen und mit Widerstand

Gotha (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle wurde am Freitagabend in der Steinstraße in Gotha ein 24-jähriger Opel-Fahrer festgestellt, welcher unter der Wirkung berauschender Mittel sein Fahrzeug führte. Bei der Überprüfung der Personalien wurde außerdem bekannt, dass der Fahrer nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Täter widersetzte sich in der weiteren Folge der Verbringung zur notwendigen Blutentnahme und leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Dabei wurde u.a. ein Kollege leicht verletzt. Die Blutentnahme wurde dennoch durchgesetzt und fand anstatt im Krankenhaus im Polizeigewahrsam statt. Den aggressiven Fahrzeugführer erwarten nun mehrere Strafanzeigen. (ms)

