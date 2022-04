Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Am Freitag, 01.04.2022 beschädigte ein unbekannter Täter in der Vollrathstraße einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten, gelben Pkw Ford und flüchtete von der Unfallstelle. Das bisher unbekannte Verursacherfahrzeug touchierte gegen 15:05 Uhr die Fahrerseite des geparkten Fahrzeugs und sollte daher Beschädigungen auf der Beifahrerseite aufweisen. Zeugen werden gebeten sich unter Angabe der Bezugsnummer 76194 bei der Polizei in Gotha zu melden. (ms)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell