Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erfolgreiche Verkehrskontrollen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Gegen drei Fahrzeugführer wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag Ordnungswidrigkeiten- bzw. Strafverfahren eingeleitet, weil diese aufgrund des Genusses von Betäubungsmitteln sowie Alkohol nicht mehr fahrtüchtig waren. Zunächst stoppten die Beamten am Freitagabend um 21:40 Uhr in der Huttenstraße in Gotha einen 19-jährigen Mopedfahrer. Ein bei ihm durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. In der Waldstraße in Ohrdruf erfolgte um 02:52 Uhr die Anhaltung eines VW-Fahrers. Der Alkoholtest bei dem 21-Jährigen erbrachte einen Wert von 0,8 Promille. Um 03:17 Uhr wurde letztlich ein 37-Jähriger am Steuer seines BMW in der Dr.-Troch-Straße in Gotha kontrolliert. Ein Vortest auf Alkohol ergab bei dem Fahrzeugführer eine Alkoholisierung von 1,96 Promille. Nach der erfolgten Blutentnahme im Krankenhaus wurde der Führerschein des 37-Jährigen sichergestellt. (ml)

