Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrräder gesucht

Gotha (ots)

Unbekannte Diebe entwendeten am Freitagvormittag während der Unterrichtszeit zwei angeschlossene Fahrräder vom Schulhof an der Gemeinschaftsschule in Gotha, Bufleber Straße. Die Fahrräder hatten einen Neuwert von mehr als 5500 Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, welche Hinweise zu Tätern oder zum Verbleib der Fahrräder geben können. Az 0247610/2021 (ri)

