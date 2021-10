Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerer Unfall

Gotha (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 14:00 Uhr übersah ein ortskundiger Gothaer mit seinem Peugeot beim Linksabbiegen einen Renault aus dem angrenzenden Wartburgkreis. Der 85jährige Unfallverursacher wollte aus Richtung Remstädt kommend auf die Straße zwischen Gotha und Goldbach in Richtung Gotha fahren und stieß mit der aus Gotha kommenden 46jährigen Renaultfahrerin zusammen. Hierbei wurden die Beifahrerin des Unfallverursachers schwer und die Renaultfahrerin leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von insgesamt 25.000 Euro. Die PKWs mussten abgeschleppt werden. Die Straße war für ca. eine Stunde voll gesperrt. (ri)

