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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Gullideckel aus Fahrbahn entfernt (0196285/2026)

Altenburg (ots)

Schmölln: In der Nacht zu Mittwoch (05.08.2026) entfernten Unbekannte gegen 01:05 Uhr in der Uferstraße und Wehrstraße mehrere Gullideckel aus der Fahrbahn. Ein Fahrzeugführer bemerkte die Gefahrenstelle rechtzeitig und konnte durch Bremsen sowie ein Ausweichmanöver einen Unfall verhindern. Die Gullideckel wurden wieder eingesetzt und die Gefahrenstelle beseitigt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 03447 / 4710 um Hinweise. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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