Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall (0194579/2026)

Altenburg (ots)

Altenburger Land: Sechs Personen wurden am Montagmittag (03.08.2026) bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 7, Höhe Abzweig Nöbdenitz, leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 42-jähriger irakischer Staatsangehöriger mit seinem Pkw zwei verkehrsbedingt wartende Fahrzeuge auf, welche nach links Richtung Nöbdenitz einbiegen wollten. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrzeuge aufeinander geschoben. Hierbei wurden sechs Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 42-Jährige unmittelbar vor dem Verkehrsunfall durch eine riskante Fahrweise und Überholmanöver aufgefallen sein soll. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen händigte der Mann einen ausländischen Führerschein aus. Im Zuge weiterer Ermittlungen und einer behördenübergreifenden Zusammenarbeit stellte sich jedoch heraus, dass der Beschuldigte nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Führerschein wurde daraufhin sichergestellt und eine Weiterfahrt untersagt. Nachdem der 42-Jährige zunächst aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen worden war, trafen ihn Polizeibeamte kurze Zeit später erneut im Bereich der Unfallstelle an. Dort führte er bereits wieder ein anderes Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr. Gegen den Mann wurden daher neben den Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs auch weitere Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (SR)

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