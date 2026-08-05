Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Großflächiges Graffiti (0196170/2026)

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Im Rahmen der Streifentätigkeit stellten Polizeibeamte am Dienstag (04.08.2026) ein neues Graffiti an einem Gebäude in der Altenburger Straße Kreuzung Bebelstraße fest. Das Graffiti mit einer Größe von etwa 1,70 mal 5 Metern wurde vermutlich zwischen dem 03.08.2026 und dem 04.08.2026 aufgebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen ist kein politischer Hintergrund erkennbar. Ein konkreter Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Verursachern geben können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03447 / 4710 zu melden. (SR)

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