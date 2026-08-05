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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Mehrere Hektar Wald in Brand geraten (0195966/2026)

Gera (ots)

Gera: Feuerwehr und Polizei kamen am Dienstagnachmittag (04.08.2026) gegen 13:45 Uhr im Bereich der Schiefergasse und Brandeiche zum Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden entlang eines Feldweges an mehreren Stellen Feuer gelegt. In der Folge gerieten rund 3,8 Hektar Wald- und Unterholzflächen in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können oder mögliche tatverdächtige Personen im Bereich gesichtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8290 bei der Polizei zu melden. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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