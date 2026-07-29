LPI-G: (G) Ohne Fahrerlaubnis unterwegs (0189068/2026)
Gera (ots)
Gera. Polizeibeamte kontrollierten am Dienstagvormittag (28.07.2026) gegen 10:05 Uhr einen Pkw-Fahrer in der Talstraße. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 48-jährige Ukrainer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Beamten untersagten ihm daraufhin die Weiterfahrt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (SR)
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