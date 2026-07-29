LPI-G: (G) Ohne Fahrerlaubnis unterwegs (0189068/2026)

Gera (ots) - Gera. Polizeibeamte kamen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Bereich der Johannes-R.-Becher-Straße zum Einsatz. Gegen 23:45 Uhr soll ein alkoholisierter 34-jähriger Deutscher eine 35-jährige deutsche Frau beleidigt und versucht haben, sie körperlich anzugreifen. Die Frau blieb unverletzt. Der Mann entfernte sich anschließend mit einem Fahrrad ...

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